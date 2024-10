Nova frente fria chega em Cotia nesta semana e temperatura deve cair até 12ºC

Além de baixar as temperaturas, mudança climática deve trazer chuva para os próximos dias

Foto: Arquivos Cotia e Cia

Cotia começa a semana com dias ensolarados e temperaturas altas. Nesta terça-feira (8), os termômetros devem registrar máxima de 34ºC na cidade.

No entanto, a partir de quarta-feira (9), uma propagação de uma frente fria vinda do litoral paulista mudará o tempo na região. Há previsão de céu nublado e potencial para chuva em forma de pancadas rápidas no fim da tarde e à noite. Neste dia, a mínima será de 15ºC e a máxima de 24ºC.Na quinta-feira (10), a temperatura cai um pouco mais e a máxima não deve passar dos 23ºC. Deve chover durante a madrugada e a manhã.Na sexta-feira (11), a chuva deve ser mais intensa e durante o dia todo.