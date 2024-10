Cão da PM encontra meia tonelada de maconha em tanque de caminhão

Ocorrência foi registrada em Embu das Artes

Foto: SSP / Divulgação

A Polícia Militar, com a ajuda do cão policial Colt, encontrou meia tonelada de maconha escondida nos tanques de combustível de um caminhão.

A abordagem foi realizada na rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, na sexta-feira (4).Policiais militares do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) estavam em uma operação contra o tráfico de drogas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, quando abordaram um veículo de origem estrangeira.No mesmo momento, o cachorro da PM mudou de comportamento e indicou que havia drogas no caminhão. Ao vistoriar os tanques de combustível do automóvel, as equipes encontraram centenas de tabletes de maconha, que totalizaram 500 quilos.O motorista foi preso em flagrante. O veículo e as substâncias ilícitas foram apreendidos e, o caso, registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial de Itapecerica da Serra.