Motorista bêbado atropela taxista durante briga de trânsito em SP

Ele foi preso logo em seguida

Foto: PMSP

Um taxista foi atropelado por um motorista embriagado durante uma briga de trânsito em São Paulo nesse sábado (26). O caso ocorreu na rua Baltazar Carrasco, bairro Pinheiros, zona oeste da capital. O motorista foi preso logo em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou no local encontrou o taxista caído com ferimento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu o homem até o hospital Universitário.Testemunhas contaram aos policiais que o taxista foi atropelado por um indivíduo que estava embriagado após um desentendimento por conta de um acidente de trânsito.Após o crime, o homem tentou fugir do local, mas acabou sendo detido poucos metros à frente por outra equipe policial.O indivíduo detido foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio culposo, fuga do local de acidente de trânsito, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Ele permaneceu preso.