Caminhão com 5 toneladas de alimentos tomba no Rodoanel em Embu das Artes

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (28)

Foto: Artesp

Um caminhão que transportava 5 toneladas de alimentos perecíveis tombou na manhã desta segunda-feira (28) no Rodoanel Mário Covas. O acidente ocorreu por volta das 8h20 no km 33 da rodovia, em Embu das Artes.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e tombou o veículo sobre as faixas 2, 3 e acostamento. Havia congestionamento de pelo menos 3 km no momento do acidente.Por volta das 10h, o caminhão foi removido da pista. O motorista teve ferimentos leves e foi removido a um pronto-socorro.