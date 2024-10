Justiça suspende lei que aumentava salários de prefeito, vice e secretários em Ibiúna

Ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo

Prefeitura de Ibiúna. Foto: Google Street Views

A Justiça deferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos jurídicos da Lei 2.725/2024, que concedia aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Ibiúna.





A ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).





Cotia e Cia não conseguiu contato com a Prefeitura de Ibiúna. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

De acordo com a petição inicial, subscrita pelo promotor de Justiça Thiago Henriques Bernini Ramos, o projeto de lei não indicou dotação orçamentária prévia para a majoração.Outro ponto observado pelo promotor é que não houve autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Constituição Federal.Ainda de acordo com Ramos, a lei ainda acarretou aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.