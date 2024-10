Madero anuncia data de inauguração no Shopping Granja Viana

O projeto arquitetônico, assinado por Kethlen Ribas Durski, traz um ambiente acolhedor e contemporâneo. A disposição inteligente dos espaços e a atenção aos detalhes criam uma atmosfera aconchegante, perfeita para quem deseja aproveitar uma refeição em um local convidativo e moderno.

O design do restaurante reflete a essência do Grupo Madero, unindo funcionalidade com estilo, para garantir uma estadia agradável.", afirma Junior Durski, CEO e Chef do Madero.O Madero Steak House se destaca com receitas criadas por Junior Durski, oferecendo aos clientes pratos de alta qualidade. O grande diferencial são os cortes nobres de churrasco. As carnes são conhecidas por sua maciez e sabor marcante, com o equilíbrio ideal entre carne e gordura, agradando aos verdadeiros apreciadores de churrasco.Além dos pratos principais, o cardápio conta com uma seleção de acompanhamentos especiais para enriquecer ainda mais a refeição. Entre as opções, destacam-se a Salada de Cebola e Tomates (tipo conserva), a clássica Caesar Salad, uma saborosa Cesta de Pães, o irresistível Pão de Alho, além de Batatas Fritas crocantes, legumes salteados na manteiga, e o tradicional Penne na Manteiga. Também estão disponíveis acompanhamentos como Arroz Biro-Biro e a Farofa com Ovos, proporcionando uma experiência completa e cheia de sabor.Durante o happy hour, de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h (exceto feriados), o restaurante oferece promoções especiais, com 50% de desconto em drinks, vinhos e canecas de chopp, além de 10% de desconto em todos os pratos.Em alinhamento com seu compromisso social, o Grupo Madero realizará um evento beneficente durante a inauguração, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cotia – APAE Cotia. Desde sua fundação, a APAE Cotia tem trabalhado para garantir a inclusão social digna de pessoas com deficiência.Data da Inauguração: 27 de outubro de 2024Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, CEP: 06709-015, Cotia - SP/ Shopping Granja Vianna - PISO L3Horário de Funcionamento:Todos os dias: 11:45 às 22:30