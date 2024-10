Caucaia do Alto receberá torneio de tênis com medalhista olímpica

A ACTB (Associação Chinesa de Tênis do Brasil), que fica na estrada dos Pereiras, região de Caucaia do Alto, em Cotia, receberá entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro um torneio de tênis com a presença da medalhista olímpica Luisa Stafani e o treinador Carlos Omaki.





O evento é destinado a convidados, apoiadores da medalhista olímpica em Tóquio 2020, atletas e ex-atletas sob a orientação do renomado treinador que tem 40 anos de experiência.





O torneio incluirá uma série de atividades, como ações de Natal para crianças dos projetos sociais de tênis, uma competição entre elas e diversas iniciativas para incentivar a prática do tênis em duplas.





Haverá também uma palestra de Alessandra Stefani, mãe da medalhista de Bronze, que fará uma roda de conversa com os pais e interessados. Haverá também aulas (clínicas) de duplas, entre outras atrações.





"A ideia nasceu de uma conversa que tive com Alessandra, mãe de Luísa, durante as Olimpíadas deste ano. Alessandra expressou o desejo da tenista em promover, divulgar e incentivar a modalidade de duplas no Brasil. Temos uma relação de longa data com Luisa. Ela defendeu as cores do Club Athletico Paulistano em nossa equipe quando era juvenil", destacou Omaki.





"Essa colaboração representa a oportunidade para realizar um evento "piloto", alinhando-se ao desejo de celebrar nosso tradicional encontro de fim de ano. Em 2024, nossa equipe comemora 40 anos de dedicação ao tênis brasileiro", finalizou.





O torneio será somente para convidados e contará com a organização da Equipe da Carlos Omaki Tênis . As categorias principais terão sua premiação em dinheiro e os demais kits esportivos além de troféu e camiseta do evento.