Homem é preso por passar as mãos nas pernas de passageira dentro de ônibus em Cotia

Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cotia

DDM Cotia. Foto: Google Imagens

Um homem foi preso, nessa quarta-feira (9), por passar as mãos nas pernas de uma passageira dentro de um ônibus intermunicipal de Cotia. O caso ocorreu na altura do km 21 da Rodovia Raposo Tavares. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a Guarda, o homem se sentou no banco ao lado da vítima e colocou a mão em sua perna. Em estado de choque, a vítima tentou se afastar, porém a importunação se repetiu. Ainda de acordo com a corporação, nesse momento, a vítima reagiu com gritos, enquanto o indiciado negava o ocorrido.Todos foram conduzidos para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Cotia, onde ambos foram ouvidos pelos responsáveis de plantão.O homem recebeu voz de prisão em flagrante por importunação sexual.