Bom Prato de Cotia tem cardápio especial de Dia das Crianças

Foto: Reprodução

Para celebrar o Dia das Crianças, o Programa Bom Prato, do Governo de SP, vai servir um cardápio recheado de comidas que fazem sucesso entre as crianças, como vaca atolada, strogonoff de frango e carne de panela.





SOBRE O BOM PRATO COTIA



Inaugurado em julho de 2022, o restaurante Bom Prato de Cotia está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro. A unidade funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o objetivo de servir refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade social.



O café da manhã é servido a R$ 0,50 enquanto que o almoço e o jantar a R$ 1,00.

Todas as unidades localizadas na região oeste da Grande São Paulo vão participar da ação nesta sexta-feira (11).No Brasil, o Dia das Crianças é celebrado todo dia 12 de outubro. A data, marcada pelos presentes dados às crianças, também traz uma reflexão sobre os problemas que elas enfrentam e a importância de terem seus direitos garantidos. O Programa Bom Prato decidiu adiantar a comemoração.Em Cotia, a unidade servirá hoje: carne louca, macarrão de pizza e salada colorida. E, como sobremesa, terá maria mole.