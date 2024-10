Moradora de Cotia viraliza ao dar à luz dentro de ambulância; veja VÍDEO

Com 39 semanas e 4 cm de dilatação, grávida foi mandada para casa. A bolsa estourou enquanto ela voltava ao hospital e parto foi no caminho

Imagens: Redes Sociais

A empresária Mariana Pinheiro de Carvalho, de 23 anos, deu à luz dentro de uma ambulância após sua bolsa estourar enquanto estava a caminho do hospital. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.

Ao alcançar a 39ª semana de gestação, a jovem, que mora em Cotia, foi a um hospital em São Paulo para passar por uma avaliação médica e descobriu que estava com quatro centímetros de dilatação., disse ela em entrevista ao portal CRESCER.Mariana contou que suas contrações fortes começaram às 19h30 e ela saiu para ir ao hospital. No meio do caminho, elas se intensificaram e, por sorte, a empresária encontrou uma ambulância na rua.O parto começou dentro do carro mesmo. Quando as equipes conseguiram transferir Mariana para a maca, ela sentiu a bolsa estourar. O bebê nasceu dentro da ambulância às 20h55.Veja o vídeo abaixo: