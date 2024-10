Furto de veículos em Cotia aumenta 28% em agosto e registra maior índice de 2024

Dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

Foto: Depositphotos

O número de veículos furtados em Cotia apresentou maior média de 2024 no mês de agosto. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), 50 veículos foram furtados no oitavo mês do ano, 28% a mais do que em julho, quando foi registrado o furto de 39 veículos.

O número de furtos no geral também subiu de 188 para 190 no mesmo período.Segundo a SSP, outra alta registrada em Cotia foi em relação ao roubo de cargas, que subiu de 3 (em julho) para 7 (em agosto) - um crescimento de 133%.Dados da SSP mostram, no entanto, que o roubo de veículos (quando há o uso da violência) diminuiu de 39 para 36 (7,6%).Quando somados roubos no geral, o índice também reduziu, de 104 para 77 no período comparado (25,9% a menos).