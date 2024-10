Funkeiro é morto com 10 tiros em Carapicuíba após discussão em casa noturna

Vini VL, como era conhecido, tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais

MC Vini VL. Foto: Reprodução

Um funkeiro de 24 anos foi morto a tiros, na madrugada dessa segunda-feira (30), após uma discussão com um rapaz em frente a uma casa noturna em Carapicuíba.

Vini VL, como era conhecido, tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu por volta das 3h, na Avenida Inocêncio Seráfico, na Vila Silviania.Policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que a vítima teria discutido com um rapaz ainda não identificado em frente a uma casa noturna.Logo após a briga, o homem saiu do local e voltou armado, disparando 10 tiros contra o MC. Ele fugiu após o crime e não foi mais localizado.O caso foi registrado como homicídio no 1°DP de Carapicuíba.