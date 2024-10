Enel envia gerador para restabelecer energia em ponto de atendimento da empresa em Cotia

Unidade amanheceu sem luz nesta segunda-feira (14)

Gerador enviado às 11h30 de hoje (14). Foto: Alex da Força

Conforme publicou Cotia e Cia mais cedo, a unidade amanheceu sem luz hoje. A Enel enviou um gerador por volta das 11h30 desta segunda-feira (14) para restabelecer a energia no ponto de atendimento da empresa em Cotia., a unidade amanheceu sem luz hoje.









A foto do caminhão com o geradorfoi enviada para a reportagem pelo morador Alex da Força, que trabalha ao lado do local.As pessoas que chegaram no ponto de atendimento pela manhã, foram orientadas a procurarem a unidade de Vargem Grande Paulista.entrou em contato com a distribuidora para falar sobre o problema, mas não houve respostas.