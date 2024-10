Criminoso morre e vítimas são libertadas após sequestro na zona oeste de SP

Casal foi encontrado sem ferimentos em um cativeiro na comunidade São Remo, região do Rio Pequeno

Imagem: Reprodução / TV Globo

Um casal foi sequestrado quando chegava na casa da filha, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (4). A Polícia Militar (PM) rastreou o celular das vítimas, localizou o cativeiro e realizou o resgate.

O homem e a mulher foram encontrados sem ferimentos em um cativeiro na comunidade São Remo, região do Rio Pequeno, também na zona oeste da cidade.Segundo o G1, os policiais contaram que, ao chegar ao local, um dos sequestradores reagiu e foi morto numa troca de tiros com os agentes. Outros dois comparsas dele acabaram presos quando tentaram fugir e bateram o carro num poste na Vila Butantã.Outros dois bandidos do grupo conseguiram escapar e são procurados. O sequestro será registrado pela PM no 91º Distrito Policial (DP), Ceasa. A Polícia Civil assumirá as investigações do caso.