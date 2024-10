Árvore de grande porte cai e atinge carro e casa após ventania em Cotia; VÍDEO

Segundo moradora, a árvore já estava podre e pedidos para a sua retirada já haviam sido feitos para a Defesa Civil

Foto enviada ao Cotia e Cia

Uma árvore de grande porte caiu por cima de um veículo e de uma residência na tarde dessa quinta-feira (3) no bairro Lageado, em Cotia. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu na rua Celso Ferreira (veja o vídeo no final da reportagem).







De acordo com a moradora, uma equipe da Defesa Civil está fazendo a retirada dos troncos e dos galhos de dentro da residência e também da via pública.



Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Prefeitura de Cotia e aguarda retorno.





Veja o vídeo abaixo:









Segundo a moradora do bairro,, a árvore caiu em cima da casa de seu pai após uma forte ventania. De acordo com ela, a árvoree pedidos para a sua retirada já haviam sido feitos à Defesa Civil do município., relatou Daniele aoImagens enviadas aomostram o estrago causado pela queda do eucalipto (veja abaixo):