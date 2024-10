Criança com problema de autoestima pode ter socialização afetada, explica psicóloga

Segundo Thaís Baggio, uma criança com baixa autoestima pode se retrair e apresentar dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis

A psicóloga Thaís Baggio. Foto: Estúdio MAN

A autoestima é a forma como uma pessoa se vê e se valoriza, sendo fundamental para o seu bem-estar psicológico. Uma criança com baixa autoestima pode se sentir insegura, incapaz e sem valor, o que pode afetar negativamente a forma como ela interage com os outros.









Ao podcast, apresentado pelos jornalistas, a psicóloga, especialista em psicologia cognitiva e comportamental, explicou que quando uma criança possui uma autoestima saudável, ela se sente mais segura para se relacionar com os outros, expressar seus pensamentos e sentimentos, e enfrentar desafios do cotidiano.Por outro lado, ela ressaltou que uma criança com baixa autoestima pode se retrair, evitar interações sociais e apresentar dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis., disse.Veja a resposta completa no trecho abaixo: