Eleições 2024: Veja o resultado do 2º turno em cidades da região

De acordo com a Constituição Federal, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores contam com segundo turno nos pleitos para prefeito

Atual prefeito de Taboão da Serra, Aprígio, que foi vítima de atentado, perdeu as eleições. Foto: Reprodução

A Grande São Paulo elegeu os novos prefeitos para os próximos 4 anos nesse domingo (27). O segundo turno das eleições 2024 na região ocorreu nas cidades de Barueri e Taboão da Serra.

Barueri elegeu o atual vice-prefeito, Beto Piteri (Republicanos), com mais de 105 mil votos, 56,48%. O vice derrotou o ex-prefeito Gil Arantes (União), com mais de 81 mil votos, 43,52%.Em Taboão da Serra, o atual prefeito Aprígio (foto em destaque), que foi vítima de atentado a tiros há exatamente 10 dias, perdeu as eleições com 33,73% dos votos válidos. O vencedor foi o candidato do Engenheiro Daniel (União) com 66,27% dos votos válidos, totalizando mais de 89 mil votos.De acordo com a Constituição Federal, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores contam com segundo turno nos pleitos para prefeito. A nova votação ocorre quando nenhum dos candidatos na disputa ultrapassar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.