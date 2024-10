Casas são interditadas após teto de farmácia desabar em Itapevi

Foto: TV Globo





Três casas foram interditadas preventivamente pela Defesa Civil após a laje de uma farmácia, vizinha dos imóveis, desabar na tarde desta terça-feira (22) em Itapevi. Apesar dos danos, ninguém se feriu.O estabelecimento fica na rua Nelson Ferreira da Costa, bairro Chácara Vitápolis. Testemunhas relataram que o comércio estava em horário de funcionamento, quando por volta das 17h30 ouviram estalos e saíram do local antes do desabamento.Após o teto desabar, seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.Uma vistoria técnica foi feita na área, que é um complexo de imóveis. Com isso, o prédio da farmácia e mais três residências do mesmo conjunto foram interditadas preventivamente. O local está sinalizado e isolado.De acordo com a Defesa Civil, as famílias, que ficaram desalojadas, foram encaminhadas para casa de familiares. Um engenheiro da prefeitura realizará nova vistoria no local e imóveis vizinhos nesta quarta-feira (23).