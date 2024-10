Chuva alaga PS Infantil e provoca quedas de muros e árvores em Cotia

Em relação às chuvas da tarde de 23/10, a Defesa Civil recebeu chamado para um caso de muro de arrimo que cedeu, no bairro Granja Viana, além de queda de árvore com obstrução total no Jardim das Oliveiras e queda de muro no Jardim Rosemary. Estes casos estão sendo vistoriados nesta manhã.

O Pronto-Socorro Infantil também foi atingido pela forte chuva de ontem (23/10). Crianças que estavam sendo atendidas no momento da chuva foram levadas para outra sala e o atendimento foi realizado. O local já foi limpo e o atendimento segue normalmente.

Ainda de acordo com a administração municipal, a forte de chuva de ontem causou mais transtornos pela cidade.A Defesa Civil recebeu chamado para um caso de muro de arrimo que cedeu, na região da Granja Viana. Houve também queda de árvore com obstrução total no Jardim das Oliveiras e queda de muro no Jardim Rosemary. Estes casos estão sendo vistoriados nesta manhã, informou a prefeitura.A forte chuva que atingiu a cidade nessa quarta aconteceu após 12 dias da tempestade que destruiu boa parte do município, principalmente a região central. A prefeitura disse na nota que está com suas equipes empenhadas em atender todas as ocorrências.