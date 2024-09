VÍDEO: Viatura da PM explode após bater em árvore durante perseguição em SP

Imagens mostram o momento da batida; policiais que estavam na viatura seguem internados

Foto: Redes Sociais

Uma viatura da Polícia Militar bateu em uma árvore e explodiu durante perseguição na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, na noite de sábado (14).







O caso foi registrado como "furto" de roda de pneu de carro e "choque" de veículo no 53º Distrito Policial (DP), Parque do Carmo. A delegacia irá analisar as filmagens da perseguição e do acidente.

Dois policiais militares que estavam no carro da corporação ficaram feridos e seguem internados. Um deles seguia sedado em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Testemunhas também filmaram o atendimento aos agentes e tiraram fotos de como a viatura ficou depois do acidente.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, dois bandidos que estavam no carro em fuga foram presos depois por PMs de outra viatura policial. Eles são suspeitos de furtarem roda com estepe de outro veículo. Policiais que patrulhavam a região viram os bandidos cometendo o crime e decidiram persegui-los., informa trecho do comunicado divulgado nesta terça-feira (17) pela pasta da Segurança.No registro, que está circulando nas redes sociais, é possível ver um carro passando em disparada ao lado de outro veículo, que está na contramão. Alguns momentos depois, aparece a viatura da PM, que sofre o acidente.Veja abaixo: