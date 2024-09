Poupatempo de Cotia completa 10 anos nesta quarta com mais de 2,5 milhões de atendimentos

Agendamento prévio de data e hora é obrigatório para o atendimento presencial na unidade

Foto: Google Imagens

O Poupatempo de Cotia comemora uma década de serviços prestados, alcançando a marca de 2,5 milhões de atendimentos desde a sua inauguração.

No período de janeiro a agosto de 2024, foram realizados 81,5 mil serviços para a população da região.É importante ressaltar que o agendamento prévio de data e hora é obrigatório para o atendimento presencial no Poupatempo, sem custo algum, sendo possível agendar através do portal, aplicativo, totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp.Entre os serviços disponíveis estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, antecedentes criminais e pesquisa de débitos de veículos.O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR faz parte da estratégia de transformação digital promovida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital e pela Prodesp.O Poupatempo de Cotia está situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.