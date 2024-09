VÍDEO: Veja como ficou terreno ao lado da Raposo Tavares após incêndio

Área de mata em Cotia foi totalmente devastada pelo fogo

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

após ter sido atingida por um incêndio na noite de quarta-feira (4). Uma área de mata, às margens do km 27,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, ficou totalmente devastada

Imagens feitas por uma moradora da região e compartilhadas com o Cotia e Cia mostram o terreno praticamente sem o verde que antes era tomado. Moradores especulam que no local haverá algum empreendimento.O terreno fica ao lado do Rancho da Pamonha.Em nota enviada ao Cotia e Cia,Disse também que não houve interdição na rodovia.Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.Veja o vídeo abaixo: