Imagem: Redes Sociais / Lucas Anselmo

Um incêndio atinge uma área de mata ao lado do condomínio Parque Real, no Jardim Isis, em Cotia, na tarde desta sexta-feira (13).

Imagens gravadas pelo morador Lucas Anselmo mostram o fogo se alastrando entre as árvores.Segundo ele, a administração do residencial acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu no local.Veja o vídeo abaixo: