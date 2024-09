Mães denunciam professor por abusar de alunas de 9 e 11 anos em Araçariguama

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e está sob investigação

Delegacia de Araçariguama. Foto: Reprodução

Um professor, de 39 anos, foi denunciado por abusar de alunas de 9 e 11 anos em uma escola municipal de Araçariguama, interior de São Paulo. Três mães registraram Boletim de Ocorrência (B.O) contra o professor, que não teve seu nome revelado.

De acordo com o B.O, as alunas são da mesma turma. Uma das meninas contou à que foi levada à diretoria após o professor “tê-la colocado em seu colo e apalpado seu corpo”, além de esfregar suas partes íntimas.Ela também mencionou que o professor já havia tido comportamentos semelhantes com outras alunas, abraçando-as frequentemente.O caso foi registrado na delegacia de Araçariguama como estupro de vulnerável e está sob investigação.Leia a reportagem completa no, parceiro do Cotia e Cia.