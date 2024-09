Vídeo flagra momento em que dirigível com símbolo do SPFC cai por cima de casa em Osasco

Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leve









O incidente ocorreu no bairro Veloso.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi registrada por volta das 12h06. Ainda segundo a corporação, três pessoas estavam no dirigível, e uma foi socorrida com ferimentos leves pelo Samu.





Ainda não se sabe se foi uma queda ou pouso forçado.









A ação era realizada pelo clube, horas antes do jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Além do símbolo do clube, o dirigível contava com a frase "torcida que conduz".









Matéria em atualização.





Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que um dirigível com publicidade do São Paulo Futebol Clube caiu em um bairro de Osasco, no começo da tarde desta quarta-feira (25).Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros.A Enel e a Defesa Civil também foram acionadas para ajudar na ocorrência.