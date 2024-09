Circo Globo se instala próximo à prefeitura de Cotia e anuncia data de estreia

Veja como adquirir ingressos com valores promocionais

Imagem ilustrativa / Vidal Balielo / Pexels

O Circo Globo se instalou em Cotia e a estreia dos espetáculos acontece nesta sexta-feira (27). O picadeiro está na Av. Professor Manoel José Pedroso, próximo à Prefeitura de Cotia.

Entre as atrações, o público poderá conferir: globo da morte, palhaços, trapezistas, malabaristas, bailarinas e show do Mickey Mouse.Os ingressos custam a partir de R$9,99 (para crianças de até 11 anos) e R$19,99 para adultos. Esses valores são do setor lateral. Para ter esse desconto, basta apresentar o panfleto ou o print da publicação (veja abaixo) diretamente na bilheteria.