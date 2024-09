SP terá 1º parque temático dos Smurfs da América Latina

Atração estará disponível a partir do ano que vem

Foto: Divulgação

A cidade de São Paulo terá uma nova atração para crianças e famílias em 2025: o Parque dos Smurfs. Localizado no bairro da Saúde, zona sul da capital paulista, o parque promete ser um espaço de diversão e lazer para todas as idades.

Com inspiração na famosa série de desenhos animados dos anos 80, o Parque dos Smurfs contará com diversas atrações temáticas, colocando os visitantes no universo mágico desses adoráveis seres azuis.As crianças poderão se aventurar em brinquedos incríveis, participar de atividades interativas e até mesmo encontrar os próprios Smurfs em encontros especiais.O local terá mais de 5 mil metros quadrados de área, promete se tornar uma das maiores opções de entretenimento indoor do continente.Com 17 atrações, os destaques do parque são a montanha-russa no escuro, experiência imersiva no Dome Theater, simuladores de realidade virtual, brinquedão tematizado, teatro voador, apresentações ao vivo e uma imersão no universo dos Smurfs.Além disso, o Parque dos Smurfs em SP será um lugar seguro e adequado para toda a família, com áreas de descanso, praças de alimentação e espaços verdes para relaxar e aproveitar o dia. Com uma equipe especializada em entretenimento infantil, os visitantes poderão desfrutar de um ambiente acolhedor e divertido.Essa nova atração promete ser uma excelente opção de lazer para as famílias de São Paulo, proporcionando momentos de diversão e descontração para todos.