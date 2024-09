PM descobre cativeiro e prende quadrilha envolvida em sequestros em Vargem Grande Paulista

Caso ocorreu nessa segunda-feira (2)

Foto: PMSP

A Polícia Militar desarticulou nessa segunda-feira (2) uma quadrilha envolvida em uma série de crimes em Vargem Grande Paulista.

A operação resultou na prisão de seis integrantes do grupo especializado em sequestros e na apreensão de diversos itens roubados.Uma equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar foi informada sobre a localização de um veículo roubado na região.Ao identificar um carro suspeito circulando na área, os policiais tentaram realizar uma abordagem.No entanto, os ocupantes do veículo fugiram a pé, mas foram capturados.Com os suspeitos, foram encontrados objetos roubados e uma chave do carro roubado.Os suspeitos levaram a polícia a uma residência onde outros membros da quadrilha estavam.No local, que apresentava sinais de ser usado como cativeiro, foram encontrados documentos de várias vítimas, celulares, um simulacro de arma e itens relacionados aos crimes.As vítimas reconheceram os suspeitos como responsáveis pelos crimes, incluindo sequestro, agressão e roubo. Todos os envolvidos foram presos e levados ao Distrito Policial de Vargem Grande Paulista, onde o caso foi registrado.