Sob calor de até 35ºC, escola em Cotia tem ventiladores quebrados: “Dificulta as aulas”

Alunos e professores da Escola Municipal Jardim do Engenho, em Cotia, vêm enfrentando dificuldades dentro das salas de aula. Sob um calor de até 35ºC, algumas salas estão sem ventiladores, pois a maioria encontra-se quebrados.

Sala de aula sem ventilador. Foto enviada ao Cotia e Cia

Segundo profissionais da escola, não são em todas as salas de aula que faltam os aparelhos. “Em algumas [salas], às vezes tem um, porém, não atende a necessidade com 35 alunos”, disse uma professora.



De acordo com ela, as temperaturas atípicas desse inverno estão dificultando o andamento das aulas “devido à falta de ventilação adequada”. “Os alunos têm dificuldade de aprender, pois a sala fica extremamente abafada”, disse.



“Sabemos que a prefeitura dispõe de dinheiro para atender a essa demanda, todavia, ignora tudo que se refere a um ambiente escolar de qualidade”, desabafa a professora.



Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Educação do município, por meio da assessoria de imprensa, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.