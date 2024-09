Saiba quando deve começar a operação dos novos ônibus municipais de Cotia

A renovação da frota vai garantir, segundo a empresa, “um novo padrão de conforto, modernização, segurança e tecnologia”

a renovação de 20% da frota dos ônibus. A Viação Raposo Tavares, empresa responsável pelo transporte público municipal de Cotia, anunciou, nesta terça-feira (24),

A renovação vai garantir, segundo a empresa,De acordo com a Viação, os novos veículos devem começar a operação a partir desta quarta-feira (25)., disse a empresa.Segundo a empresa, os ônibus possuem a tecnologia euro 6, que visa garantir um transporte mais sustentável com redução significativa de gases poluentes. Além disso, os novos veículos têm suspensão a ar “para uma viagem suave e agradável, mesmo nas ruas mais desafiadoras”.A Viação Raposo também anunciou que os novos ônibus têm tomadas USB em todos os bancos, elevador na porta central e ar-condicionado. Os bancos são estofados e com encosto de cabeça.Os novos ônibus, ainda conforme o anúncio, possuem quatro painéis de itinerários eletrônicos para manter os passageiros informados sobre o seutrajeto. “Nossos ônibus são monitorados por GPS, o que nos permite rastrear em tempo real a localização de cada veículo. Isso resulta em maior segurança, otimização das rotas, pontualidade e eficiência”, disse a empresa.