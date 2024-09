Homem que matou a ex com 15 facadas em salão de beleza em Osasco é preso

Luiz Victor Ortega Xavier estava foragido desde o último sábado (21)

Imagem: Redes Sociais

matando a ex-mulher com 15 facadas dentro do salão de beleza onde ela trabalhava em Osasco. Ele estava foragido desde o último sábado (21), dia do crime. A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (24) Luiz Victor Ortega Xavier, o homem que aparece num vídeodentro do salão de beleza onde ela trabalhava em Osasco. Ele estava foragido desde o último sábado (21), dia do crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Luiz Victor se apresentou no 8° DP de Osasco na presença de sua advogada. A prisão dele foi formalizada na delegacia.Luiz Victor deu 15 golpes em Luana Ferreira no salão em que ela trabalhava. A manicure tinha 32 anos e deixou uma filha de 12. Ao fugir, Luiz Victor ainda machucou uma cliente.O crime foi registrado por câmeras de segurança do local, que mostraram Luiz Victor deixando o salão sozinho. Em seguida, ele entra em um carro, que estava estacionado, e foge.Segundo informações da Polícia Militar (PM), o Samu constatou a morte de Luana ainda no local. A cliente atacada na fuga foi socorrida e liberada.