Raposo Tavares registra acidente com motociclista nesta segunda-feira (16) em Cotia

Acidente ocorreu no km 27 da rodovia

Acidente na Raposo

Um motociclista se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (16) envolvendo um motociclista e um utilitário na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

O acidente ocorreu no km 27 da rodovia, no sentido São Paulo.O trânsito era de pelo menos três quilômetros por volta das 14h30.O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou aohouve interdição momentânea de uma faixa de rolamento. Um veículo de inspeção e um guincho leve da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência. Os veículos já foram retirados.