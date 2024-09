Obra da prefeitura de Cotia faz ruas virarem lamas e moradores ficam ilhados; VÍDEO

Com a chuva desta segunda (16), muitos moradores não conseguiram ou tiveram dificuldades para irem ao trabalho

Problema ocorre em 3 ruas do Jd. Sabiá. Imagens enviadas ao Cotia e Cia

FalaCidadão: Uma obra de infraestrutura em três ruas do Jardim Sabiá, em Cotia, deixou moradores literalmente na lama. Uma obra de infraestrutura em três ruas do Jardim Sabiá, em Cotia, deixou moradores literalmente na lama.





OUTRO LADO



Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Inovação informou que a obra está em andamento, porém, com a chuva "houve a necessidade de fazer a intervenção com fresa para amenizar os problemas".

Disse também que, em breve, será feita a base para a pavimentação.

"A Prefeitura lamenta os transtornos causados aos moradores, mas o avanço de obras em áreas externas como esta depende das condições climáticas", disse.

Veja abaixo o vídeo:







, disse. Procurada pelo, ainformou que a obra está em andamento, porém, com a chuva

A obra, segundo os moradores, começou há cerca de dois meses nas ruasAs equipes que realizam o trabalho, de acordo com os relatos, cavaram os locais onde serão instaladas as guias, porém, jogaram terra e a deixaram lá.Com a chuva desta segunda-feira (16), as vias ficaram tomadas por lama e os transtornos foram inúmeros.Juliana Leite, que é enfermeira, não conseguiu sair de casa para trabalhar na manhã de hoje. Segundo ela, outros vizinhos também tiveram dificuldades para saírem de suas casas devido ao problema., conta.Juliana disse que fez contato com a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia, mas que aguarda ainda um posicionamento.”, relata.