Padrasto confessa ter estuprado enteada de 13 anos em São Roque

Apesar da confissão, ele não foi preso

Foto: São Roque Notícias

Um homem confessou à Polícia Civil ter estuprado a enteada de 13 anos em São Roque. Em seu depoimento na delegacia, ele contou que desde o ano passado passou a ter relações sexuais com a menina que, na época, tinha 12 anos. Apesar da confissão, ele não foi preso. As informações são do G1.

Segundo a reportagem, o homem foi até a delegacia e disse que mora com a criança e com a mãe dela há sete anos. Ele disse à polícia que a relação começou com troca de mensagens e, posteriormente, evoluiu para relações sexuais, que ocorriam dentro da casa da família, quando a mãe da menina saía para ir a igreja.O padrasto da criança disse à polícia que confessou à esposa sobre o caso e que decidiu sair da casa depois disso.O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia de São Roque.