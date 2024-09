Pelo 3º dia consecutivo, SP registra pior qualidade de ar do mundo

Capital paulista registrou um índice de 179, superando cidades como Dubai (155 pontos) e Karachi (153 pontos)

Foto: Governo de SP

São Paulo continua a liderar o ranking das cidades com pior qualidade do ar no mundo pelo terceiro dia consecutivo, de acordo com o site suíço IQAir.

Na manhã desta quarta-feira (11), a capital paulista registrou um índice de 179, superando cidades como Dubai (155 pontos) e Karachi (153 pontos).O ranking global da IQAir avalia as grandes metrópoles do mundo, com destaque para São Paulo, que se mantém no topo da lista.Em Campinas, cidade do interior paulista, a situação também é preocupante, com um índice de 175, ocupando o 4º lugar no ranking.