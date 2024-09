Homem mata esposa grávida a facadas e depois dorme ao lado do corpo em Itapevi

Suspeito foi preso tentando fugir para a Bahia

Imagem: Reprodução / Cidade Alerta

Uma mulher, de 30 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido no último domingo (8) em uma comunidade em Itapevi. A família da vítima diz ainda que ela estava grávida.







O homem confessou o crime para o sogro no dia seguinte e teria dormido ao lado do corpo da vítima na noite do assassinato. As informações são do Cidade Alerta, da Record TV.Segundo a reportagem, o homem acumula denúncias de agressões e ainda uma tentativa de abuso sexual contra a ex-enteada de 17 anos, que tem deficiência intelectual.O suspeito foi localizado e preso 24 horas depois da denúncia. Ele estava dentro de um ônibus tentando fugir para a Bahia.O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapevi.Veja abaixo a reportagem do Cidade Alerta: