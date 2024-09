Pedestre é atropelado no Rodoanel em Carapicuíba

Acidente ocorreu por volta das 6h

Foto: Artesp

Um pedestre foi atropelado na manhã desta sexta-feira (27) no km 19,8 da rodovia Rodoanel Mario Covas (SP-021), em Carapicuíba. O acidente ocorreu por volta das 6h.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, a vítima foi socorrida a um hospital da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.De acordo com a concessionária, o veículo trafegava pela faixa 1, quando na altura do km 19,8, ao se deparar com o pedestre que realizava a travessia do acostamento para o canteiro central, não teve tempo hábil para frear ou desviar e veio a atropelá-lo.Uma faixa foi bloqueada e há congestionamento de pelo menos três quilômetros.