Anvisa proíbe a venda de duas marcas de azeite no Brasil; saiba o motivo

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União

Foto: Pixabay

A importação e distribuição de azeites das marcas Serrano e Cordilheira – extra virgem, com 0,5% de acidez - por empresas de procedência desconhecida no Brasil levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir a venda dos dois produtos no país.





Da Agência Brasil

A resolução nº 3.508, de 20 de setembro, foi publicada na terça (24) no Diário Oficial da União.A proibição da fabricação, da propaganda e do uso dos azeites ocorreu porque os produtos foram importados por empresas sem o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), portanto, desconhecidas no país.De acordo com a Anvisa, a falta de identificação não permite garantir a segurança e a qualidade dos produtos.