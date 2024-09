Empresário morto em Osasco: irmão da vítima é condenado por ser mentor do crime

Crime foi motivado por herança; relembre o caso

Foto: Reprodução

Dois homens acusados de serem os mentores do assassinato de um empresário ocorrido na cidade de Osasco, em abril de 2018, foram condenados nesta semana após Júri realizado pelos promotores Marco Antonio de Souza e Helena Bonilha de Toledo Leite.

Um dos réus era irmão da vítima e recebeu pena de 33 anos, enquanto o outro, um advogado, terminou sentenciado a 38 anos.A sentença ainda reconheceu a prática de tentativa de homicídio contra a esposa do empresário, que estava em sua companhia dentro de um automóvel quando ambos foram atingidos por diversos disparos efetuados nas proximidades da esquina da Rua Narciso Sturlini com a Avenida Hirant Sanazar.Segundo denúncia, a motivação para o homicídio foi uma disputa por herança.O irmão da vítima induziu o advogado para que ele, em troca de R$ 35 mil, organizasse a cooperação criminosa com outros três homens, entre eles um sargento da Polícia Militar, responsáveis para execução do empresário.Os demais envolvidos já foram condenados a 29, 31 e 33 anos.