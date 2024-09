Justiça determina que Prefeitura de Jandira regularize sua sede após laudo apontar “diversas falhas”

Inaugurada em 2022, sede custou mais de R$ 20 milhões aos cofres públicos

Foto: Google Imagens

Em decisão liminar, a Justiça determinou que a Prefeitura de Jandira regularize o imóvel do Paço Municipal, inaugurado em julho de 2022. A juíza Juliana Moraes Corregiari Bei concedeu prazo de seis meses sob pena inicial de multa no valor de R$ 1 milhão.

Pela decisão, a administração deverá obter o Habite-se e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Além de não contar com os documentos exigidos para o funcionamento, a sede da Prefeitura de Jandira não tem matrícula regularizada, segundo apontou a investigação conduzida pelo Ministério Público no âmbito de um inquérito civil.Um laudo verificou ainda a existência de “diversas falhas de acessibilidade da construção”, que custou aos cofres públicos mais de R$ 20 milhões., afirmou o promotor Diego Goulart.procurou a Prefeitura de Jandira para comentar o caso. Se houver retorno, será acrescentado nessa reportagem.