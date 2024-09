Corpo de mulher é encontrado dentro de carro abandonado em Itapevi

Veículo tinha placa de Cotia; identidade da vítima não foi revelada até o momento

Foto: Portal Viva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi encontrou, no domingo (22), o corpo de uma mulher dentro de um veículo, com placa de Cotia, abandonado na Estrada Yoshihiro Iwahashi, no Jd Paulista. Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada.

Segundo reportagem do Portal Viva, o corpo estava nu e com uma peça de automóvel dentro da boca. Pela rigidez cadavérica, a polícia estimou que a morte possa ter ocorrido cerca de dois dias antes do encontro do corpo.Uma equipe de perícia compareceu no local. A Polícia Civil realiza diligências em busca de possíveis câmeras que possam ter captado imagens.O crime é investigado pela Delegacia de Itapevi.