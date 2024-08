Tatuador de Cotia ganha 2 prêmios em exposição internacional na Bolívia | Neto Rossi

Patrick Hope concorreu com mais de 120 tatuadores da América do Sul e acabou em primeiro lugar em duas categorias; veja

Imagens: Divulgação

Coluna Neto Rossi: O tatuador Patrick Hope, do estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, de Cotia, ganhou duas premiações durante uma exposição internacional de tatuagens na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, nesse final de semana. O evento, chamado de 'Expo Tattoo Santa Cruz', é um dos maiores do país.



Tatuagem de PAtrick premiada pela categoria Mini Tattoo

O tatuador explica que a categoria Black and Gray são tatuagens feitas com as cores preta, branca e cinza, e geralmente são composições complexas e cheias de elementos, fechando partes grandes do corpo.



“Fizemos um projeto na temática vintage. A arte contava com um rosto de uma mulher Pin-up segurando uma flor e um cenário de homem e carro de época em uma noite de Nova York. A tatuagem foi feita na parte externa do braço”, detalha.

Tatuagem de Patrick premiada pela categoria Black and Gray

Ao final do evento, Patrick foi premiado em 1º lugar nas duas categorias. O resultado dos trabalhos, para ele, foi gratificante, já que o evento foi bastante disputado. “Tinha uma média de 120 artistas de diversos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Peru, entre outros. Trazer esses prêmios para o nosso Brasil e pra nossa cidade de Cotia foi uma honra”, finaliza.

Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região

Patrick participou em duas categorias:. Na categoria Mini Tattoo são apresentadas tatuagens de até, no máximo, 5 centímetros, e isso acaba elevando a dificuldade do trabalho por conta do tamanho. Inclusive, Patrick conta que essa foi a categoria mais concorrida do evento., disse Patrick à coluna.