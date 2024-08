Atenção motoristas! Rodoanel terá interdições e bloqueios durante operação em Osasco

Operação para o lançamento de vigas começa hoje (15) e vai até domingo (18)

Foto: CCR RodoAnel

A CCR RodoAnel realizará, entre hoje (15) e domingo (18), o lançamento de seis vigas na obra de arte especial (Viaduto) localizado no km 16, pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) em Osasco. A operação irá ocorrer das 22h às 5h.

Nas três noites, a equipe operacional interditará as quatro faixas da pista interna e realizará bloqueios momentâneos na alça de acesso da Rodovia Castello Branco (sentidos leste e oeste) para a Rodovia Rodoanel Mário Covas (sentido interna) para a montagem dos equipamentos.No momento do içamento das peças, as demais faixas serão interditadas com sistema de comboio.Após o término desta etapa, a concessionária informou que o tráfego fluirá por 3 faixas, sendo liberado por completo após a desmobilização dos equipamentos e retirada da sinalização.A concessionária reforçou a importância de o motorista respeitar a sinalização implantada no local assim como o limite de velocidade de 40km/h ao trafegar pelo trecho em obras. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas ou mesmo canceladas.