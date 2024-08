Projeto quer que professores tenham direito à merenda escolar em Cotia

Proposta foi apresentada na sessão dessa terça (6); secretário de Educação de Cotia já se manifestou sobre o tema ao podcast Bom Papo e Cia; relembre

Foto: Vagner Santos

Sérgio Luiz de Freitas, o Serginho (PSB), apresentou, na sessão dessa terça-feira (6), um projeto de lei que assegura aos professores e demais profissionais da educação o direito à merenda nas escolas municipais. O projeto deve ser votado nas próximas sessões. O vereador de Cotiaapresentou, na sessão dessa terça-feira (6), umque assegura aos professores e demais profissionais da educação o direito à merenda nas escolas municipais. O projeto deve ser votado nas próximas sessões.

Segundo a justificativa da proposta, onão veda, absolutamente, a possibilidade de que profissionais da educação venham a compartilhar o excedente da alimentação escolar juntamente com os alunos.Esse tema já foi discutido no podcastcom o secretário de Educação de Cotia,. Segundo ele, os profissionais da educação não podem, por lei, usufruir do alimento escolar., disse.A lei que o secretário se refere é a 11.947/09. Em seu artigo 3º, diz que, emenda o artigo 4º.Veja abaixo a fala do secretário: