Dia dos Pais: Bom Prato de Cotia vai oferecer até sobrecoxa assada na cerveja

Cardápio com diferentes opções será oferecido nesta sexta (9)

Foto: Divulgação

O restaurante do programa Bom Prato de Cotia vai servir um cardápio especial nesta sexta-feira (9), em homenagem ao Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo (11).

Para o almoço desta sexta-feira, a unidade servirá sobrecoxa de frango assada na cerveja, farofa de cebola caramelizada e salada de repolho roxo com cenoura ralada e milho. Para a sobremesa, será servido um tipo de marshmallow de morango.O mesmo cardápio será oferecido nas demais unidades da Grande São Paulo.O valor das refeições se mantém o mesmo desde a criação do programa: café da manhã a R$0,50; e almoço e jantar a R$ 1,00.O Bom Prato de Cotia fica na Rua Senador Feijó, 100, no centro da cidade.