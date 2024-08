Pedestre é atropelado por moto no Rodoanel em Carapicuíba e fica gravemente ferido

Acidente ocorreu na manhã de hoje no km 16

Foto: Artesp

Um pedestre foi atropelado por uma moto na manhã desta sexta-feira (9) no Rodoanel Mario Covas. O acidente ocorreu no km 16, em Carapicuíba.

Segundo a ocorrência, a motocicleta trafegava pela rodovia em sentido externo sobre faixa 3, quando avistou o pedestre atravessando a pista do canteiro central para o acostamento com a lâmina de defensa metálica. Sem tempo de frear ou desviar, o motociclista o atropelou, projetando a lâmina contra a cabeça do pedestre, que teve ferimentos graves e foi socorrido.Não há informações sobre seu estado de saúde.Há pelo menos três quilômetros de congestionamento.A motocicleta foi removida para a casa do usuário.