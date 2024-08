Chocante! Corpo de menino de 2 anos é encontrado dentro de mala em cidade da Grande SP

Criança estava desaparecida há quase um mês; mãe e padrasto foram presos

Foto: Reprodução

A Polícia Civil encontrou na noite da última sexta-feira (16) o corpo do menino Heitor Henrique Pereira da Silva, de apenas 2 anos, que estava desaparecido há cerca de 25 dias.

O corpo foi localizado em uma mala na região de Mairiporã, na Grande São Paulo, após uma denúncia anônima levar os policiais ao local.O menino estava dentro de uma mala rosa, enrolado em alguns lençóis. Um dos agentes precisou descer com apoio de cordas para conseguir fazer a retirada do corpo.A mãe da criança, Naftali Carolina da Silva, de 29 anos, e o companheiro dela, Gilmar Wolnei Souza Nunes Ferreira, de 33, foram presos suspeitos de participação no crime.A denúncia aponta Naftali e Gilmar como autores do crime e afirma que ambos desovaram o corpo no local onde a bolsa foi encontrada.O caso está sendo investigado como maus tratos, abandono de incapaz, ocultação de cadáver e homicídio pelo 72° DP.