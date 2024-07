Eleições 2024: Confira as candidaturas para vereador em Cotia já registradas no TSE

Ferramenta traz dados detalhados sobre todas as pessoas que solicitaram registro de candidatura à Justiça Eleitoral

Foto: Agência Brasil

Até às 17h desta quarta-feira (31), a cidade de Cotia já tinha 246 candidaturas para vereador registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).







Os dados constam na plataforma. Os pedidos de registro de candidaturas podem ser feitos até 15 de agosto.A ferramenta traz dados detalhados sobre todas as pessoas que solicitaram registro de candidatura à Justiça Eleitoral, suas contas eleitorais e a de seus partidos políticos.Já nas informações individuais, é possível ver a situação do registro do candidato, a foto, o nome e o número dele na urna, a relação de bens e as certidões criminais. As propostas de governo dos candidatos ao cargo de prefeito também estão no sistema do TSE.Segundo o TSE, os objetivos são garantir a transparência dos dados e ajudar na escolha dos prefeitos e vereadores nas eleições de outubro.As informações são atualizadas de hora em hora na página.