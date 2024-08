Mostra de Cinema Negro realiza bate-papo entre diretor de filme e alunos de Cotia

Cerca de 700 crianças de escola estadual participaram da exibição do documentário ‘Tambores da Diáspora’; veja

Foto: Divulgação / Mostra de Cinema Negro de Cotia

Cerca de 700 crianças da E.E. Kenkiti Simomoto, no Jardim Arco-Iris, em Cotia, tiveram a oportunidade de assistir ao documentário Tambores da Diáspora (2021) com a presença do diretor João Nascimento e do produtor Pedro Henrique, em uma edição especial da Mostra de Cinema Negro de Cotia.



Foto: Divulgação

Após a exibição, os estudantes participaram de um bate-papo com o diretor e produtor. Este momento proporcionou uma interação direta sobre identidade, ancestralidade e processo cinematográfico.



O evento é uma realização do projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, com a produção da Congada de Cotia, Instituto Gira-Sol, Ayê Produção Cultural e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia.

Com distribuição de pipoca e suco para elevar a vivência cinematográfica, o filme trouxe uma reflexão política e cultural imbricada ao percurso dos tambores de origem africana e suas ramificações no Brasil, que perpassam pela ritualidade, manifestações culturais, produções musicais e celebrações sociais, narradas através de histórias contadas, batucadas e cantadas.