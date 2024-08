Polícia investiga o caso

Foto: Barueri na Rede

Um feto já formado foi encontrado dentro de um bueiro no Jardim Padroeira, em Osasco, na tarde de segunda-feira, 26/8.

Segundo a apuração inicial da Polícia Militar, a mãe do bebê teria realizado um aborto no banheiro de sua residência e, em seguida, dado descarga.A mãe da criança, segundo a polícia, já foi identificada.Para ler a reportagem completa acesse, parceiro do